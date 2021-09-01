Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии

Синоптики Башкирии предупредил жителей и гостей республики о резком изменении погодных условий.

1 сентября выдалось тёплым и ясным. Однако уже 2-го числа погодные условия ухудшатся. В регионе прогнозируются переменная облачность, ветер до 16-21 м/с, кратковременные дожди и грозы.