Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии

Синоптики Башкирии предупредил жителей и гостей республики о резком изменении погодных условий.
1 сентября выдалось тёплым и ясным. Однако уже 2-го числа погодные условия ухудшатся. В регионе прогнозируются переменная облачность, ветер до 16-21 м/с, кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью достигнет +11, +16°С, а днем +24, +29°С. Из-за резкого перепада температур возможен туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров. Также в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.