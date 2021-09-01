Глава Башкирии поручил развивать географию сертификата дошкольника
1 сентября, в День Знаний, глава Башкирии провёл выездное совещание. Радий Хабиров посетил общеобразовательную организацию «Я — Гений», которая включает в себя начальную школу, детский сад и центр дополнительного образования для детей и взрослых.
Участники совещания обсудили развитие частных детских образовательных центров в Башкирии. На данный момент в регионе работают 45 лицензированных негосударственных детских дошкольных учреждений. Это направление активнее всего развивается в Уфе и Стерлитамаке.
Конечно, частные детские сады пока ещё занимают небольшой, но очень перспективный сегмент в дошкольном образовании. Год назад мы выступили с инициативой выдачи сертификатов родителям на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах. Начали в Стерлитамаке с 200 сертификатов, а на конец августа выдали уже 1 969 сертификатов. В планах – увеличить их количество до 4 тысяч. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около 2 тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые мы потратили бы на их строительство. Кроме того, программа сертификатов позволяет развивать и социальное предпринимательство.
Радий Хабиров
В частности, в Уфе работают 38 частных детских садов. Поддержка негосударственных организаций активно развивается каждый год.
Мы уже выдали 1 363 сертификата родителям на посещение негосударственных дошкольных учреждений. 25 частным детсадам предоставили муниципальные помещения в аренду на льготных условиях. Активно развиваем и грантовую поддержку: в 2020 году по линии нацпроекта «Демография» гранты на создание 200 новых мест для дошколят выиграли пять частных детских садов, а в 2021 году – ещё 10. Осенью мы планируем провести круглый стол с застройщиками, чтобы обсудить перспективы развития дошкольного образования в Уфе с учетом появления новостроек.
Гуллярия Ялчикаева, заместитель главы администрации Уфы
Радий Хабиров также поддержал инициативу директора детского центра «Я – Гений» Лилии Исламовой, которая предложила на этапе планирования строительства жилых кварталов обсуждать возможность размещения социальных учреждений.
Это нужно, чтобы рассчитать потребности в пристроенных/встроенных помещениях, определить их необходимую площадь, обсудить возможность льготной аренды или упрощенного выкупа. Это будет удобно и для застройщиков, и для социальных предпринимателей.
Лилия Исламова, директор детского центра «Я – Гений»
Участники совещания попросили обратить внимание на индексацию сертификата, так как каждый год цены на коммунальные услуги, мебель, детские игрушки растут, а стоимость сертификата не меняется, а также на другие важные вопросы.
Нашим республиканским проектом по выдаче сертификата дошкольника заинтересовались на федеральном уровне. Многие регионы приезжают в Башкортостан для изучения этого опыта. Частные детские сады очень сильно выручают, когда не хватает мест в муниципальных учреждениях. Только в 2020 году мы ввели 25 новых детских садов, но этого недостаточно. Родители просят строить ещё. Поэтому надо расширять географию действия сертификата дошкольника. Кроме того, частные детские сады – это и развитие социального предпринимательства, создание новых рабочих мест.