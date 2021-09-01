Глава Башкирии поручил развивать географию сертификата дошкольника

Конечно, частные детские сады пока ещё занимают небольшой, но очень перспективный сегмент в дошкольном образовании. Год назад мы выступили с инициативой выдачи сертификатов родителям на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах. Начали в Стерлитамаке с 200 сертификатов, а на конец августа выдали уже 1 969 сертификатов. В планах – увеличить их количество до 4 тысяч. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около 2 тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые мы потратили бы на их строительство. Кроме того, программа сертификатов позволяет развивать и социальное предпринимательство.

Радий Хабиров