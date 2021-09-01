Радий Хабиров поздравил школьников Башкирии с Днём знаний

Глава республики побывал сразу на нескольких школьных линейках и рассказал о дальнейших планах по развитию системы образования, в том числе о поддержке частных школ и детсадов.

О том, что этот первый уфимский лицей перешагнул вековой юбилей, говорят разве что традиции. В его стенах училось немало известных выпускников, в том числе лидер ДДТ Юрий Шевчук и вице-адмирал морского флота страны. После недавней реконструкции школа получила вторую жизнь. И теперь этим ученикам выпала честь писать новую историю.

Сегодня – особый праздник прежде всего для первоклассников, которые впервые откроют школьные двери и сядут за парты. Желаю всем им хорошей учебы. Чтобы они не болели, росли достойными гражданами нашей большой страны. У вашей школы – славные добрые традиции и богатая история. Особая благодарность учителям, которые отдают всю свою душу, здоровье и энергию на воспитание детей. Спасибо за ваш труд и низкий вам поклон! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для ранней профориентации учащихся преподаватели организовали совместную работу с Фондом поддержки современных образовательных технологий «Школа-вуз». Ну а в спортивном зале главе республики показали выступление по бальным танцам, которые школьники изучают в рамках республиканского проекта «Взлетай!»

В школе работает стоматологический кабинет. На сегодня они открыты в 68 образовательных учреждениях, а до 2024 года к ним добавятся ещё 57. Радий Хабиров не исключил, что в школах могут появиться и кабинеты офтальмологов.

Глава региона также побывал на торжественной линейке центра образования №159 в микрорайоне Сипайлово. К слову, это одна из немногих школ, которые начали внедрять дистанционное обучение еще до пандемии.

Основная наша идея – реализация системы электронного обучения. Поэтому переход на дистант не составил для нас проблемы, дети были готовы. Венер Асмондьяров, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра образования №159 г. Уфы

Перспективным направлением для развития Радий Хабиров назвал частные учреждения дошкольного образования. В республике таких пока немного – всего около 45. Они, по словам главы региона, помогают восполнить нехватку мест в муниципальных детсадах. В Башкортостане действует господдержка сертификатами, по которым такие учреждения получают финансирование в сумме 6 000 рублей ежемесячно на ребенка.

Начали в Стерлитамаке с 200 сертификатов, а на конец августа выдали уже 1 563 сертификата. В планах – увеличить их количество до 4 тысяч. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около 2 тысяч мест в частных детских садах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Владельцы частных детсадов попросили у главы региона увеличить стоимость сертификата, а также решить вопрос аренды помещений.

Краткосрочные договоры аренды максимум заключаются на 3 года, хотелось бы их продлить до 10 лет, чтобы стабильно просчитать свою экономику и предоставлять услугу по гарантированной стоимости муниципальной родительской платы. Анастасия Кузьмина, учредитель сети детских садов