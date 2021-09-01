Радий Хабиров поздравил школьников Башкирии с Днём знаний

Глава республики побывал сразу на нескольких школьных линейках и рассказал о дальнейших планах по развитию системы образования, в том числе о поддержке частных школ и детсадов.
О том, что этот первый уфимский лицей перешагнул вековой юбилей, говорят разве что традиции. В его стенах училось немало известных выпускников, в том числе лидер ДДТ Юрий Шевчук и вице-адмирал морского флота страны. После недавней реконструкции школа получила вторую жизнь. И теперь этим ученикам выпала честь писать новую историю.
Для ранней профориентации учащихся преподаватели организовали совместную работу с Фондом поддержки современных образовательных технологий «Школа-вуз». Ну а в спортивном зале главе республики показали выступление по бальным танцам, которые школьники изучают в рамках республиканского проекта «Взлетай!»
В школе работает стоматологический кабинет. На сегодня они открыты в 68 образовательных учреждениях, а до 2024 года к ним добавятся ещё 57. Радий Хабиров не исключил, что в школах могут появиться и кабинеты офтальмологов.
Глава региона также побывал на торжественной линейке центра образования №159 в микрорайоне Сипайлово. К слову, это одна из немногих школ, которые начали внедрять дистанционное обучение еще до пандемии.
Перспективным направлением для развития Радий Хабиров назвал частные учреждения дошкольного образования. В республике таких пока немного – всего около 45. Они, по словам главы региона, помогают восполнить нехватку мест в муниципальных детсадах. В Башкортостане действует господдержка сертификатами, по которым такие учреждения получают финансирование в сумме 6 000 рублей ежемесячно на ребенка.
Владельцы частных детсадов попросили у главы региона увеличить стоимость сертификата, а также решить вопрос аренды помещений.
На сегодня из бюджета софинансируется около 2 тысяч мест в частных детских садах. Это равно 10 новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые правительство потратило бы на их строительство. С учетом стремительного роста числа новостроек власти намерены обсудить развитие дошкольного образования и с застройщиками.