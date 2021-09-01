60 тысяч первоклашек и линейки на открытом воздухе: как прошел День знаний в Башкирии

Сегодня в Башкортостане новый учебный год начался почти для 500 тысяч школьников республики. Впервые за парты сели 60 тысяч первоклассников. В учебных заведениях на открытом воздухе прошли концерты и торжественные линейки. Также сегодня в Башкортостане объявлен безалкогольный день. В Госсобрании отмечают, что подобные ограничения снижают уровень потребления спиртных напитков среди молодежи и обеспечивают общественный порядок.
Двор уфимской 35-й школы напоминает улей – не только из-за количества людей, но и из-за несмолкаемого гула. Цветы вперемешку с бантами и озабоченными лицами первашей, которые пока не готовы отпустить мамину руку. На линейку семья Бикановых пришла полным составом. Первоклассница Азалия завела даже дневник в ожидании Дня знаний.
Волнуются не только вчерашние малыши, но и родители. Порой даже больше, чем дети. Казалось бы, уроки еще не начались. А серьезность у первоклашек уже проснулась.
От больших начальников у них разве что пиджаки. А пока в руках колокольчик – первый для них звонок. В 1 «Б» 33 ребенка – почти поровну мальчиков и девочек. И возле доски уже не тетя, а преподаватель.
Прежде чем попасть на линейку, пришлось побегать по магазинам, говорят родители. Кто-то собрался еще за месяц, кто-то покупал форму ребенку накануне.
Первоклассники строят планы: одни нацелены научиться читать, другие – считать. Особенно понадобится математика тем, кто уже в 7 лет мечтает стать бизнесменом и купить «Кадиллак».
Малыши еще на подготовительных курсах определились с любимыми предметами и уже ставят сами себе оценки.
Все линейки ко Дню знаний прошли на открытом воздухе, первый учебный год в республике начался для 60 тысяч детей, а всего порог школы сегодня переступили полмиллиона детей. Школьники с хроническими заболеваниями по заявлению родителей временно останутся дома, получать знания они будут с помощью гаджетов.