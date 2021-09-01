В Уфе прошло торжественное открытие Советской площади

Радий Хабиров в торжественной обстановке открыл Советскую площадь в Уфе. Как и планировалось, работы завершили к 1 сентября. К этой дате глава Башкортостана давал поручение завершить основные этапы благоустройства исторического центра Уфы.

Открытие Советской площади в Уфе для многих стало долгожданным событием. В эти минуты здесь находятся десятки людей, которые пришли разделить радость от события. Мы узнали мнение уфимцев и гостей столицы.

– Очень здорово, что появляются такие пространства, куда можно прийти всей семьей, отдохнуть и насладиться красотой.

– Была страшная автостоянка, ни проехать, ни пройти, а теперь красиво, студенты могут погулять.

– Очень красиво, даже на недоделанной площади было приятно отдохнуть.

Глава Башкортостана Радий Хабиров посещал с проверкой Советскую площадь Уфы несколько раз. В июле этого года он поручил завершить основные этапы благоустройства исторического центра города к 1 сентября и сказал, что прилегающее общественное пространство нужно сделать безопасным для горожан, убрать строительный мусор, установить ограждения для транспортного потока и бордюры. Поручение выполнено, сроки выдержаны.