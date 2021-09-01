В Уфе готовятся к седьмому международному марафону

В столице республики готовятся к Уфимскому международному марафону. В этом году он пройдет уже в седьмой раз. 12 сентября ожидается более пяти тысяч участников. Сейчас они готовятся к ответственному старту.

Жизнь Виля Габдрахманова изменил новогодний забег. Вот уже полтора года он не представляет свою жизнь без спорта. Максимальная дистанция – десять километров гладкого бега. Именно ее Виль пробежит 12 сентября. Но главное не спортивные достижения, а хорошее самочувствие, которое дарят тренировки.

Во-первых, стабилизируется вес. Во-вторых, человек режимит. Здесь не коллективный вид спорта. Здесь все зависит от самого себя. Здесь как в футболе: не сачканешь, не постоишь. Виль Габдрахманов, участник Уфимского международного марафона

Алексей Костарев занимается бегом недавно. Этот вид спорта оказался самым близким по духу. Тренируется Алексей три раза в неделю. Пока готов на 10 километров. Но цель в будущем – покорить и марафонскую дистанцию.

Бег – это для меня вызов. Мне интересно находить мою грань, касаться ее и отодвигать все дальше. Алексей Костарев, участник Уфимского международного марафона

Участники Уфимского марафона смогут пробежать дистанции на 2, 5, 10 километров и полумарафон. Самые подготовленные пробегут классические 42 километра. Предусмотрены и детские старты.

Это уникальное мероприятие. Потому что детских стартов до 9 лет, как правило, не проводится. Только с 9 обычно берут в спортивные школы. И это возможность, чтобы дети маленькую дистанцию пробежали и почувствовали, что можно бегать в удовольствие. Владислав Литвинчук, организатор Уфимского международного марафона

Как и любое массовое мероприятие, марафон пройдет при условии исполнения всех правил по предотвращению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Допуск на площадку будет осуществляться после аккредитации, которая будет проводиться на четырех площадках. Там же будут проверяться документы. Анна Казак, глава управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан