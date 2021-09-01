В Уфе готовятся к седьмому международному марафону

В столице республики готовятся к Уфимскому международному марафону. В этом году он пройдет уже в седьмой раз. 12 сентября ожидается более пяти тысяч участников. Сейчас они готовятся к ответственному старту.
Жизнь Виля Габдрахманова изменил новогодний забег. Вот уже полтора года он не представляет свою жизнь без спорта. Максимальная дистанция – десять километров гладкого бега. Именно ее Виль пробежит 12 сентября. Но главное не спортивные достижения, а хорошее самочувствие, которое дарят тренировки.
Алексей Костарев занимается бегом недавно. Этот вид спорта оказался самым близким по духу. Тренируется Алексей три раза в неделю. Пока готов на 10 километров. Но цель в будущем – покорить и марафонскую дистанцию.
Участники Уфимского марафона смогут пробежать дистанции на 2, 5, 10 километров и полумарафон. Самые подготовленные пробегут классические 42 километра. Предусмотрены и детские старты.
Как и любое массовое мероприятие, марафон пройдет при условии исполнения всех правил по предотвращению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В рамках Уфимского марафона можно принять участие в благотворительной акции #БегуПомогу. Для этого нужно пробежать любую дистанцию и помочь детям уфимских благотворительных фондов. Марафон пройдет по классическому маршруту в центре города. Болельщиков, участников и гостей ждет праздничная программа и выступление артистов.