В Уфе в БГПУ прошел праздник для первокурсников

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы прошел праздник для первокурсников. Как встречали новых студентов?

Большая сцена, праздничный концерт и новые лица – для первокурсников педагогического университета сегодня очень значимый день. Ребята знакомятся со своими одногруппниками, преподавателями и воодушевляются планами на будущее.

С девятого класса я хотела поступить в этот университет, и я стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и поступила без госэкзаменов. Я хочу стать в будущем преподавателем физкультуры.

Дильбар Мухамадеева, студентка 1 курса БГПУ им. М. Акмуллы
Фото №1 - В Уфе в БГПУ прошел праздник для первокурсников

Впереди первокурсников ждет новый учебный год, наполненный знаниями и серьезной работой. По традиции поступивших поздравил ректор педагогического университета.

В этом году появилась возможность – мы собрали всех первокурсников традиционно на главной площади нашего университета. 2000 человек, которые только вступили в студенческую жизнь, они должны запомнить этот день ярким. У первокурсников сегодня открывается большая дорога, и очень хочется пожелать, чтобы эта дорога была светлой, чтобы они нашли свой путь, свою звезду.

Салават Сагитов, ректор БГПУ им. М. Акмуллы

Для педагогического университета этот год особо значимый – ему исполнится 55 лет. А первокурсникам остаётся только влиться в жизнь вуза и принимать активное участие в ней.

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