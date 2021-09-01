В Уфе в БГПУ прошел праздник для первокурсников

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы прошел праздник для первокурсников. Как встречали новых студентов?
Большая сцена, праздничный концерт и новые лица – для первокурсников педагогического университета сегодня очень значимый день. Ребята знакомятся со своими одногруппниками, преподавателями и воодушевляются планами на будущее.
Впереди первокурсников ждет новый учебный год, наполненный знаниями и серьезной работой. По традиции поступивших поздравил ректор педагогического университета.
Для педагогического университета этот год особо значимый – ему исполнится 55 лет. А первокурсникам остаётся только влиться в жизнь вуза и принимать активное участие в ней.