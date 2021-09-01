В Уфе в БГПУ прошел праздник для первокурсников

В этом году появилась возможность – мы собрали всех первокурсников традиционно на главной площади нашего университета. 2000 человек, которые только вступили в студенческую жизнь, они должны запомнить этот день ярким. У первокурсников сегодня открывается большая дорога, и очень хочется пожелать, чтобы эта дорога была светлой, чтобы они нашли свой путь, свою звезду.

Салават Сагитов, ректор БГПУ им. М. Акмуллы