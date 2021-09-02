В Башкирии профсоюз изменил условия получения помощи для переболевших COVID-19

Республиканский профсоюз изменил условия получения помощи инфицированным COVID-19 членам профсоюза. Отныне программа в первую очередь будет направлена на поддержку немедицинского персонала, заразившегося на рабочем месте, переболевшего в стационаре, но не получившего выплаты ФСС.

Проект был запушен еще в апреле 2020 года, когда не было механизма государственного страхования медиков, не хватало СИЗов, а больницы республики закрывались на карантин. За это время материальную помощь от профсоюза на реабилитацию и оздоровление получили 1325 работников здравоохранения  Башкирии. 

Помощь в виде санитарно-оздоровительного сертификата. Для кого-то компенсация расходов на лечение. Помощь разная, зависит от стажа в профсоюзе, должности. Это примерно от 8 до 20 тысяч рублей.

Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения
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