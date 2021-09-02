В Башкирии профсоюз изменил условия получения помощи для переболевших COVID-19

Проект был запушен еще в апреле 2020 года, когда не было механизма государственного страхования медиков, не хватало СИЗов, а больницы республики закрывались на карантин. За это время материальную помощь от профсоюза на реабилитацию и оздоровление получили 1325 работников здравоохранения Башкирии.