В Башкирии 4-летняя девочка погибла в крупном пожаре

Накануне, 1 сентября, в Салавате произошла страшная трагедия. В многоэтажном доме огнём охватило квартиру на 4-ом этаже.

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На место инцидента в срочном порядке прибыли сотрудники экстренных служб. Пожар тушили 27 человек личного состава и 12 единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 30 человек, среди которых трое – дети.

Помощь врачей понадобилась 54-летней женщине. Её доставили в больницу с отравлением продуктами горения. После осмотра пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу была доставлена 16-летняя девочка. Её состояние до сих пор оценивается как тяжёлое. Пристальное внимание врачей также необходимо 8-месячной девочке, которую госпитализировали с отравлением. В реанимацию была госпитализирована и 4-летняя малыша. К сожалению, спасти её не удалось.

Причины крупного пожара предстоит установить.

Фото: МЧС по РБ. 

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