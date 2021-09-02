Власти Башкирии приказали отремонтировать все студенческие общежития

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии, 1 сентября опубликовал возмущенный пост в социальных сетях. Он посетил студенческие общежития в Уфе и остался крайне недоволен увиденным.
Власти республики обратили внимание на неудовлетворительное состояние общежитий во время проведения WorldSkills в Уфе. Даже матрасы оказались в ужасном состоянии. Андрей Назаров отметил, что «спать на таких нельзя».
Министерству образования Башкирии было дано жёсткое поручение восстановить облик студенческих общежитий. В частности, привести в порядок санузлы в течение ближайших недель, а все матрасы заменить до конца текущего года.
Фото: agnazarov