Власти Башкирии приказали отремонтировать все студенческие общежития

Очевидно, что жить в таких условиях наши дети не должны. Что успели, мы перед мероприятием, конечно, подлатали, а теперь этим вопросом всерьез начнем заниматься. Я сейчас сам начал объезд объектов, чтобы своими глазами все посмотреть. Сегодня был в Уфимском колледже технологии и дизайна. Не в самом плохом виде общежитие, понимаю, что есть хуже. Но тем не менее, даже здесь давно прохудились матрасы. Спать на таких нельзя. Не пригодны и санузлы. Ну, и в целом, нужен капитальный ремонт. Его здесь не делали более 20 лет.

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии