Власти Башкирии приказали отремонтировать все студенческие общежития

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии, 1 сентября опубликовал возмущенный пост в социальных сетях. Он посетил студенческие общежития в Уфе и остался крайне недоволен увиденным.

Власти республики обратили внимание на неудовлетворительное состояние общежитий во время проведения WorldSkills в Уфе. Даже матрасы оказались в ужасном состоянии. Андрей Назаров отметил, что «спать на таких нельзя».

Очевидно, что жить в таких условиях наши дети не должны. Что успели, мы перед мероприятием, конечно, подлатали, а теперь этим вопросом всерьез начнем заниматься. Я сейчас сам начал объезд объектов, чтобы своими глазами все посмотреть. Сегодня был в Уфимском колледже технологии и дизайна. Не в самом плохом виде общежитие, понимаю, что есть хуже. Но тем не менее, даже здесь давно прохудились матрасы. Спать на таких нельзя. Не пригодны и санузлы. Ну, и в целом, нужен капитальный ремонт. Его здесь не делали более 20 лет.

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии 
Фото №1 - Власти Башкирии приказали отремонтировать все студенческие общежития

Министерству образования Башкирии было дано жёсткое поручение восстановить облик студенческих общежитий. В частности, привести в порядок санузлы в течение ближайших недель, а все матрасы заменить до конца текущего года.

Фото: agnazarov

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