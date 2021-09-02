Телеканал БСТ покажет интервью Радия Хабирова о последних крупных спортивных событиях

Глава Башкортостана Радий Хабиров дал телевизионное интервью, в котором подробно рассказал, почему в регионе важно проводить крупные спортивные соревнования.

Для Башкортостана 2021-ый год стал богат на события: Фольклориада, финал WorldSkills Russia, чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Среди будущих крупных событий - чемпионат мира по волейболу и Евразиада.

Зачем нужно проводить такие события? Как они помогают развивать детский и массовый спорт в республике?