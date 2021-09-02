В Башкирии продолжают действовать 2 очага природных пожаров

В Башкирии продолжается активная борьба с лесными пожарами. По состоянию на 08:00 2 сентября, в регионе продолжают действовать 2 очага природных пожаров.

За последние сутки зафиксировано 2 новых очага возгорания в Туймазинском и Миякинском районах. Общая площадь пожаров достигла 1,5 га. При этом полностью ликвидировано 3 очага возгорания в Баймакском, Туймазинском и Миякинском районах.