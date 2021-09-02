В Уфе на стройплощадках работают пункты вакцинации

В Уфе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Мобильные пункты вакцинации выезжают на строительные площадки, чтобы мастера и рабочие могли обезопасить себя от ковида. Заявка в Минздрав республики принималась от Фонда развития жилищного строительства Башкортостана.
Бригада врачей городской больницы №9 была направлена к жилым домам, которые возводятся по улице Гази Загитова. После тщательного осмотра пациентов вакцинировали препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Медсестры заполняли всю необходимую информацию о каждом обратившемся, после чего внутри мобильного пункта ему измеряли температуру и уровень кислорода в крови. Всего в этот день здесь привилось около 70 человек.