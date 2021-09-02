В Башкирии бывшего вице-премьера осудят за сокрытие налогов

В Башкирии направлено в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении директора «Института нефтехимпереработки» Дмитрия Шаронова. Ранее он занимал должность вице-премьера правительства республики.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что Дмитрия Шаронова обвиняют в сокрытии средств организации, которые связаны с взысканием налогов. У учреждения имелась задолженность по налогам в размере более 32 млн рублей. При этом директор института, опасаясь принудительного списания средств, рассчитывался с контрагентами, минуя расчётные счета предприятия, причислив им почти 4 млн рублей.