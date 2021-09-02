В Башкирии горит шихан Юрактау

В Башкирии загорелся шихан Юрактау. Большую площадь пожара на священной горе сейчас тушат огнеборцы.

Минувшей ночью местные жители сообщили о возгорании леса на склонах шихана Юрактау. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиях с места событий - площадь возгорания действительно большая.

К тушению пожара сразу же подключились специалисты. К месту событий организовали бесперебойную подачу воды. В общей сложности тушением заняты 41 человек, 9 единиц техники, в том числе 2 трактора.