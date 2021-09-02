Радий Хабиров пожелал «Салавату Юлаеву» удачи в плей-офф КХЛ

Уже завтра «Салават Юлаев» сыграет первый матч в новом сезоне. Уфимцы будут гостить у «Барыса» из Нур-Султана. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Мне кажется, мы вместе должны порадовать наших болельщиков. У нас опытная команда, опытный коллектив тренеров. Уверен, что вы сможете выбрать верную стратегию и тактику игры и, соответственно, придете к успеху.

Руководитель региона отметил, что все финансовые вопросы решены, хоккеистам нужно волноваться только о том, что будет происходить на ледовой площадке. Радий Хабиров поручил клубу внести предложение по количеству болельщиков на ближайших домашних матчах и пообещал поддержать его на заседании оперативного штаба.