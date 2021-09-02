Радий Хабиров пожелал «Салавату Юлаеву» удачи в плей-офф КХЛ

Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев». Глава региона пожелал команде удачи в новом сезоне КХЛ.
Уже завтра «Салават Юлаев» сыграет первый матч в новом сезоне. Уфимцы будут гостить у «Барыса» из Нур-Султана. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Руководитель региона отметил, что все финансовые вопросы решены, хоккеистам нужно волноваться только о том, что будет происходить на ледовой площадке. Радий Хабиров поручил клубу внести предложение по количеству болельщиков на ближайших домашних матчах и пообещал поддержать его на заседании оперативного штаба.
В завершение встречи Радий Хабиров получил от команды два подарка: образец игровой формы, в которой юлаевцы выступили на домашнем предсезонном турнире, а также клюшку лидера команды Теему Хартикайнена.