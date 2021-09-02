Радий Хабиров рассказал, какие еще изменения ждут Советскую площадь в Уфе

Радий Хабиров рассказал, какие изменения ждут Советскую площадь в Уфе в дальнейшем. Накануне в одном из исторических центров столицы официально запустили светомузыкальный фонтан.
Работы по его возведению начались еще летом 2020 года. Строители расширили территорию на шесть метров, полностью обновили дорожное полотно, обустроили ливневую канализацию, увеличили тротуары, установили систему наружного освещения.
Впрочем, полностью архитектурная композиция еще не завершена. В следующем году здесь возведут арочный ансамбль и установят памятник легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.