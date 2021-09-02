Радий Хабиров рассказал, какие еще изменения ждут Советскую площадь в Уфе

Здесь передавали знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Идея поставить памятник генералу Шаймуратову пришла не просто так. Мы как раз и делаем главную мемориальную площадь республики. Она должна стать «Красной площадью» нашей республики. Здесь еще много работы, но в следующем году мы все завершим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан