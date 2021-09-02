В Стерлитамаке открылся обновленный учебный корпус колледжа культуры и искусства

В Стерлитамаке прошло торжественное открытие отремонтированного колледжа культуры и искусства. В обновлённом здании есть все условия для проведения практических занятий учащихся. Открытия обновленного корпуса студенты ждали целых четыре года.

Поводов для радости этих студентов сразу несколько. В этом году они отмечают не только День знаний, но и открытие самого колледжа. Здание было признано аварийным. Около четырех лет ушло на его капитальный ремонт.

Мы очень рады, что, наконец, попали сюда, будем учиться и учиться. Эльвина Семёнова, студентка третьего курса Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства

Колледж культуры и искусства в Стерлитамаке – одно из старейших учебных заведений республики. В этом году 68 первокурсников стали его студентами. Дарина Нигматуллина поступила туда, куда хотела: на факультет актерского искусства.

Эмоций просто куча. Море, думаю, будет воспоминаний, будет очень весело, потому что чувствую – это мое. Дарина Нигматуллина, студентка первого курса Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства

Музыкальные лаборатории, студии звукозаписи и театральный зал. В колледже появились специализированные аудитории для проведения мастер-классов и практических занятий студентов. Необходимую аппаратуру завезут позже.

Это то, что нам необходимо для того, чтобы обучить и выпустить высококвалифицированных студентов в сфере культуры и искусства. Павел Руденко, заместитель директора по учебной работе Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства

Это то, что нам необходимо для того, чтобы обучить и выпустить высококвалифицированных студентов в сфере культуры и искусства.

Капитальный ремонт учебного заведения провели в ходе реализации нацпроекта «Культура». Условия здесь создали не только для учёбы, но и для комфортного проживания студентов. Общежитие прямо в здании колледжа рассчитано на 40 мест. В комнатах по три-четыре человека. Помещения блочного типа. В обновленном здании колледжа в этом году начнут учиться около 300 студентов.

На сегодняшний день очень многие выпускники работают практически во всех уголках нашей республики. Мы надеемся, что с получением этого здания, с этим новосельем они получат второе дыхание, будут учиться с ещё большим рвением и желанием. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан