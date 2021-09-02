В Стерлитамаке открылся обновленный учебный корпус колледжа культуры и искусства

В Стерлитамаке прошло торжественное открытие отремонтированного колледжа культуры и искусства. В обновлённом здании есть все условия для проведения практических занятий учащихся. Открытия обновленного корпуса студенты ждали целых четыре года.
Поводов для радости этих студентов сразу несколько. В этом году они отмечают не только День знаний, но и открытие самого колледжа. Здание было признано аварийным. Около четырех лет ушло на его капитальный ремонт.
Колледж культуры и искусства в Стерлитамаке – одно из старейших учебных заведений республики. В этом году 68 первокурсников стали его студентами. Дарина Нигматуллина поступила туда, куда хотела: на факультет актерского искусства.
Музыкальные лаборатории, студии звукозаписи и театральный зал. В колледже появились специализированные аудитории для проведения мастер-классов и практических занятий студентов. Необходимую аппаратуру завезут позже.
Это то, что нам необходимо для того, чтобы обучить и выпустить высококвалифицированных студентов в сфере культуры и искусства.
Капитальный ремонт учебного заведения провели в ходе реализации нацпроекта «Культура». Условия здесь создали не только для учёбы, но и для комфортного проживания студентов. Общежитие прямо в здании колледжа рассчитано на 40 мест. В комнатах по три-четыре человека. Помещения блочного типа. В обновленном здании колледжа в этом году начнут учиться около 300 студентов.
День знаний для студентов колледжа культуры и искусства выдался действительно долгожданным. Но это того стоило. Скоро в просторные аудиториях появится современное оборудование. Ну а пока учащиеся ждут своей первой пары. Ведь с новым учебным годом открывается новая страница их жизни.