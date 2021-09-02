В Башкирии за сутки в авариях травмы получили 12 человек

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщила, что за последние сутки в республике было зафиксировано 10 аварий, в которых пострадали 12 человек.

В том числе, в Уфе травмы получил 20-летний велосипедист. 34-летний житель Чишминского района за рулём своего авто совершил наезд на уфимца, выезжая с территории парка им. И.Якутова. Велосипедист двигался по велодорожке.

Также помощь врачей понадобилась 58-летней женщине из Екатеринбурга, которая пострадала в аварии на 1339 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, когда 61-летний житель Краснодарского края на «Шевроле Кобальт» допустил съезд в кювет.

Ещё одна авария с пострадавшими зафиксирована на 150 км автодороги Уфа-Оренбург. 22-летний житель Мелеуза на «Ладе Гранта» также допустил съезд в кювет – машина опрокинулась. Травмы получили два пассажира 18 лет.