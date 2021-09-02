В центре Уфы частично перекроют движение транспорта

Компания «БашРТС» сообщила о временном ограничении движения транспорта.

Фото №1 - В центре Уфы частично перекроют движение транспорта

На пересечении улиц Цюрупы и Кирова будет частично перекрыто движение. Такая мера связана с капитальным ремонтом тепловой сети.

С 3 по 8 сентября планируется ограничить движение по четной стороне улицы Цюрупы в районе дома №82, а с 9 по 11 сентября – по нечетной стороне улицы в районе дома №83.

Компания отмечает, что город готовится к отопительному сезону. Подготовку планируется завершить уже к началу октября.

Фото: скриншот с камер. 

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