В центре Уфы частично перекроют движение транспорта

Компания «БашРТС» сообщила о временном ограничении движения транспорта.
На пересечении улиц Цюрупы и Кирова будет частично перекрыто движение. Такая мера связана с капитальным ремонтом тепловой сети.
С 3 по 8 сентября планируется ограничить движение по четной стороне улицы Цюрупы в районе дома №82, а с 9 по 11 сентября – по нечетной стороне улицы в районе дома №83.
Компания отмечает, что город готовится к отопительному сезону. Подготовку планируется завершить уже к началу октября.
Фото: скриншот с камер.