В России более 10 видов животных признаны вероятно исчезнувшими

В России подвели итоги последней инвентаризации, которые оказались печальными. 11 видов животных признаны вероятно исчезнувшими. То есть их существование в природе по последним данным не подтверждено.

В частности, среди животных, которых отнесли к категории редкости 0: карсноногий ибис, чернобрюхий глухарь, тюлень-монах, лошадь Пржевальского, атлантический осетр, балтийский осетр, овсянка Янковского, кулан.

Категория редкости 0 – это последняя категория редкости Красной книги. Издание «Коммерсантъ» отмечает, что за последние 400 лет в России исчезло 9 видов и подвидов животных.