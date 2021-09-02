Башкирия получил 472 млн рублей на мелиорацию

Субсидии пойдут на возмещение до половины затрат на приобретение и установку оросительных комплексов. Это позволит в течение 2022 года установить мелиоративные комплексы на площади более 5 тысячи гектаров на сумму в один миллиард рублей, а к 2030 году эта площадь должна составить более 100 тысяч гектаров.