В Башкирии депутаты рассмотрят порядка 40 законопроектов на осенней сессии

Есть федеральный закон, который определяет, который предполагает действие Конституционного суда в РФ еще до 2023 года. В Конституции мы провозглашаем, что создается Конституционный совет. Каковы его полномочия будут, мы сейчас над этим работаем.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан