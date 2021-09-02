В Башкирии депутаты рассмотрят порядка 40 законопроектов на осенней сессии

Более 40 проектов республиканских законов включено в примерную программу работы Госсобрания Башкортостана на осеннюю сессию. Об этом заявил председатель парламента республики Константин Толкачев.

Также идет обсуждение двух проектов федеральных законов: об усилении административной ответственности за нарушение требований перевозки детей и об установлении льгот по налогу на имущество организаций для учреждений медицинского обслуживания, инициированный республиканской федерацией профсоюзов. Также депутатам предстоит утвердить бюджет Башкортостана и внести изменения, которые регулируют деятельность Конституционного суда Башкортостана.

Есть федеральный закон, который определяет, который предполагает действие Конституционного суда в РФ еще до 2023 года. В Конституции мы провозглашаем, что создается Конституционный совет. Каковы его полномочия будут, мы сейчас над этим работаем. 

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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