В Башкирию поступило порядка 400 доз вакцины против гриппа

Порядка 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. По прогнозам экспертов, в этом году количество заболевших будет больше, чем в прошлом. Иммунизацию особенно рекомендуют пожилым, детям и беременным.

Вакцинации в Башкортостане подлежат 2 миллиона 400 тысяч жителей. Прививку нужно делать уже сейчас, чтобы к эпидсезону иметь иммунитет от заболевания. Тем более COVID-19 пока не отступает, а сочетание этих двух вирусов может дать серьезные осложнения на организм.

Одним из первых защиту от гриппа получил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, в Башкортостан ожидается поступление более одного миллиона доз вакцины от гриппа.