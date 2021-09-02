В Башкирию поступило порядка 400 доз вакцины против гриппа

Порядка 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. По прогнозам экспертов, в этом году количество заболевших будет больше, чем в прошлом. Иммунизацию особенно рекомендуют пожилым, детям и беременным.

Вакцинации в Башкортостане подлежат 2 миллиона 400 тысяч жителей. Прививку нужно делать уже сейчас, чтобы к эпидсезону иметь иммунитет от заболевания. Тем более COVID-19 пока не отступает, а сочетание этих двух вирусов может дать серьезные осложнения на организм.

Одним из первых защиту от гриппа получил министр здравоохранения республики  Максим Забелин. По его словам, в Башкортостан ожидается поступление более одного миллиона доз вакцины от гриппа.

Фото №1 - В Башкирию поступило порядка 400 доз вакцины против гриппа

В своем личном календаре вакцинации прививка от гриппа у меня была всегда. Не вижу опасности, она помогает профилактировать различные осложнения. Гриппом я ни разу не болел.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр здравоохранения
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