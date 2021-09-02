Спасатели Уфы пришли на помощь двум пострадавшим детям

Накануне День Знаний не для всех закончился хорошо. Двум малышам из Уфы понадобилась помощь спасателей.

Так, девочка 2,5 лет засунула пальчики в дверной проём. Самостоятельно вытащить ручку малышка уже не смогла. Мама вызвала спасателей, которые аккуратно отжали дверь, расширив проём, и вытащили девочку. Помощь врачей ей не понадобилась.

Также помощь спасателей понадобилась 9-летнему мальчику, голова которого застряла в заборе. С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали прутья и освободили ребёнка. Медицинская помощь ему не потребовалась.