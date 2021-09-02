Житель Башкирии зарезал сестру и поджёг дом вместе с телом

По версии следствия, 21 августа родственники проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент между ними вспыхнул ссора. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил сестру, после чего скрылся. Однако через неделю он вернулся на место происшествия, спрятал убитую в погребе и поджёг диван – огонь впоследствии уничтожил весь дом.