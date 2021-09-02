Житель Башкирии зарезал сестру и поджёг дом вместе с телом

В Учалах был задержан 40-летний местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве своей сестры.
30 августа в сгоревшем доме в деревне Москово было найдено тело 55-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Сотрудники правоохранительных органов быстро встали на след преступника. Им оказался 40-летний двоюродный брат убитой.
По версии следствия, 21 августа родственники проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент между ними вспыхнул ссора. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил сестру, после чего скрылся. Однако через неделю он вернулся на место происшествия, спрятал убитую в погребе и поджёг диван – огонь впоследствии уничтожил весь дом.
Мужчина был задержан. Обвиняемый сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СК РФ по РБ.