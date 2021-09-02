Размер маткапитала за первенца в 2022 году превысит полмиллиона рублей

Сумму маткапитала после индексации озвучил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он пояснил, что 665 009 рублей – предельная сумма выплаты. Семье, получившей более полумиллиона рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.