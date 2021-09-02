Размер маткапитала за первенца в 2022 году превысит полмиллиона рублей

503 тысячи 237 рублей выплатят семьям за первенца, родившегося после 1 января 2022 года. С учетом индексации размер выплаты на второго ребенка составит 665 тысяч 9 рублей.
Сумму маткапитала после индексации озвучил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он пояснил, что 665 009 рублей – предельная сумма выплаты. Семье, получившей более полумиллиона рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.
Напомним, изначально маткапитал выплачивался только за второго ребенка, но с 2020 года средства стали выделять и родителям первенцев.