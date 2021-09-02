Стало известно состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Салавате

17-летняя девушка, пострадавшая при пожаре в Салавате, приходит в сознание, сообщают врачи. Напомним, девушка отравилась продуктами горения при возгорании в многоквартирном доме по улице Северной.

В больницу также доставили четырехлетнюю девочку, позже врачи констатировали смерть ребенка. В результате пожара госпитализирована и 54-летняя женщина. Состояние подростка врачи сейчас оценивают как стабильное.

Поступила в крайне тяжелом состоянии, началась интенсивная терапия. Сейчас состояние стабильное, появляются признаки сознания. Пациента переведена на самостоятельное дыхание. Максим Неведров, анестезиолог-реаниматолог больницы г. Салавата

По факту гибели четырёхлетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».