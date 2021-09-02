Стало известно состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Салавате
17-летняя девушка, пострадавшая при пожаре в
Салавате, приходит в сознание, сообщают врачи. Напомним, девушка отравилась
продуктами горения при возгорании в многоквартирном доме по улице Северной.
В больницу также доставили четырехлетнюю девочку,
позже врачи констатировали смерть ребенка. В результате пожара госпитализирована
и 54-летняя женщина. Состояние подростка врачи сейчас оценивают как стабильное.
Поступила в крайне тяжелом состоянии, началась
интенсивная терапия. Сейчас состояние стабильное, появляются признаки сознания.
Пациента переведена на самостоятельное дыхание.
Максим Неведров, анестезиолог-реаниматолог больницы г. Салавата
По факту гибели четырёхлетней девочки возбуждено
уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс
судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины
возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все
причины и условия, способствующие произошедшему.
Гульшат Ибатуллина, инспектор первого отделения контрольно-следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан