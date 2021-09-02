В Стерлитамаке показали работу ковид-госпиталя

По 70 человек в день. В стерлитамакском ковид-госпитале рассказали о загруженности инфекционных отделений. Мы узнали, в каких условиях работают врачи, есть ли среди тяжелобольных пациентов вакцинированные и какие методы лечения применяют в госпитале.

Мы находимся в «красной зоне» ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Врачи обмундированы так же, как и мы, журналисты. В противочумном костюме очень трудно дышать, специальные очки всё время запотевают. Нагрузка очень большая. По 6 часов за смену. Пациенты лежат даже в коридорах.

Диану Бирдигулову привезли в ковид-госпиталь на прошлой неделе. Она была вакцинирована. Сделали ПЦР-тест. Результат отрицательный, а компьютерная томография показала 40-процентное поражение легких. Врачи поставили диагноз – двусторонняя пневмония.

– Я вообще задыхалась, мне ходить тяжело было. Я не понимала просто сначала, что это такое, оказалось вот. – А как сюда попали? – Ну, я поняла, что все признаки ковида. Я в поликлинику свою, меня сразу направили. Диана Бирдигулова, пациент

Таких пациентов здесь свыше 300 человек. Врачи говорят, что в основном в этот госпиталь попадают люди старше 45 лет. По их словам, 98 процентов людей, получающих здесь лечение, не вакцинированы.

То есть они заражаются, в гости ходят, дети приезжают издалека, допустим, с Севера, Москвы, Питера. Заражаются и поступают к нам. Если у нас выписка каждый день 10-15 человек, то у нас на эти места сразу поступают новые люди в тот же день. Лилия Валиева, заведующая вторым отделением клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамака

С момента начала работы госпиталя выписано более 6 тысяч пациентов. Инфекционный центр разделен на несколько корпусов. Здесь и отделение диагностики, и бактериологическая лаборатория, дезинфекционное и центрально-стерилизационное отделения, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики.

А это лабораторно-диагностическое отделение с тремя зонами. Здесь проводят исследования на иммуноферментный анализ крови, ПЦР и бактериологию. Есть и круглосуточная экспресс-лаборатория. За полгода работы госпиталя сотрудники отделения провели около 500 исследований.

На территории госпиталя находится и кислородная станция. В каждую палату подведены точки выхода вещества в помещение. «Второе дыхание» здесь открывается у пациентов не столько из-за оснащенности госпиталя, сколько благодаря внимательному отношению медперсонала к больным.

Лежала. Температура не спадала. Было очень тяжело. Даже разговаривать не могла я, дышать тяжело было. Врачи на ноги поставили. Медсестры, санитарки – всем спасибо! Дамира Амирханова, пациент

Все ресурсы на спасение людей. Госпиталь готов даже к непредвиденным обстоятельствам. Например, для экстренных родов женщин с коронавирусом в госпитале предусмотрен родильный блок. Пока срочного приема ковидных пациенток не было. А вот экстренные операции проводить приходится нередко.

Медсестры, стажеры, ординаторы БГМУ. Многие сотрудники до прихода сюда были в «красных зонах» в других городах и регионах. А кто-то, наоборот, только начинает свою профессиональную деятельность. Эльза Фаткуллина работает в ковид-госпитале Стерлитамака третий месяц.

Было неудобно, некомфортно, в слезах иногда работали. Ну это изначально. Потом уже привыкаешь и даже не чувствуешь, что в таком неудобном костюме работаешь. Для нас это уже обычное дело. Мы с пациентами и днем, и ночью. Для нас нет ни выходных, ни праздников. Эльза Фаткуллина, врач-инфекционист клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамака

Для удобства сотрудников на территории отдельным корпусом расположено общежитие.

Все условия есть. Комнаты уютные, просторные. Приходим уставшие в общежитие. Отлично то, что никуда не надо ехать, никакую квартиру снимать, искать жилье. Ильдар Абсалямов, врач клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамака

В «красной зоне» каждая минута жизни становится ценней. Слова благодарности персоналу центра слышишь в каждой палате.

Доктора не оставляют без внимания ни один вопрос. Отвечают все правильно, четко, все понятно, ясно. Очень хорошо заботятся о нас медработники. Инэра Манапова, пациент