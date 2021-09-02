В Стерлитамаке показали работу ковид-госпиталя

По 70 человек в день. В стерлитамакском ковид-госпитале рассказали о загруженности инфекционных отделений. Мы узнали, в каких условиях работают врачи, есть ли среди тяжелобольных пациентов вакцинированные и какие методы лечения применяют в госпитале.
Мы находимся в «красной зоне» ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Врачи обмундированы так же, как и мы, журналисты. В противочумном костюме очень трудно дышать, специальные очки всё время запотевают. Нагрузка очень большая. По 6 часов за смену. Пациенты лежат даже в коридорах.
Диану Бирдигулову привезли в ковид-госпиталь на прошлой неделе. Она была вакцинирована. Сделали ПЦР-тест. Результат отрицательный, а компьютерная томография показала 40-процентное поражение легких. Врачи поставили диагноз – двусторонняя пневмония.
Таких пациентов здесь свыше 300 человек. Врачи говорят, что в основном в этот госпиталь попадают люди старше 45 лет. По их словам, 98 процентов людей, получающих здесь лечение, не вакцинированы.
С момента начала работы госпиталя выписано более 6 тысяч пациентов. Инфекционный центр разделен на несколько корпусов. Здесь и отделение диагностики, и бактериологическая лаборатория, дезинфекционное и центрально-стерилизационное отделения, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики.
А это лабораторно-диагностическое отделение с тремя зонами. Здесь проводят исследования на иммуноферментный анализ крови, ПЦР и бактериологию. Есть и круглосуточная экспресс-лаборатория. За полгода работы госпиталя сотрудники отделения провели около 500 исследований.
На территории госпиталя находится и кислородная станция. В каждую палату подведены точки выхода вещества в помещение. «Второе дыхание» здесь открывается у пациентов не столько из-за оснащенности госпиталя, сколько благодаря внимательному отношению медперсонала к больным.
Все ресурсы на спасение людей. Госпиталь готов даже к непредвиденным обстоятельствам. Например, для экстренных родов женщин с коронавирусом в госпитале предусмотрен родильный блок. Пока срочного приема ковидных пациенток не было. А вот экстренные операции проводить приходится нередко.
Медсестры, стажеры, ординаторы БГМУ. Многие сотрудники до прихода сюда были в «красных зонах» в других городах и регионах. А кто-то, наоборот, только начинает свою профессиональную деятельность. Эльза Фаткуллина работает в ковид-госпитале Стерлитамака третий месяц.
Для удобства сотрудников на территории отдельным корпусом расположено общежитие.
В «красной зоне» каждая минута жизни становится ценней. Слова благодарности персоналу центра слышишь в каждой палате.
Пока процедуры продолжаются, пациенты ждут, что именно сегодня они одолеют коварную болезнь и смогут снова вернуться в домой.