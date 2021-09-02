Жители Башкирии на несколько месяцев остались без газа из-за ошибок в строительстве

500 жителей поселка Аэропорт уже четвертый месяц сидят без газа. Голубого топлива люди лишились из-за ошибок в строительстве дымоходов. Телеканал БСТ уже рассказывал об этой ситуации. Тогда местные власти заявили, что для исправления ситуации жителям дома необходимо собрать около 12,5 млн рублей. Сейчас администрация Кировского района обещает исправить ситуацию в ближайшие несколько месяцев. Уже ищут подрядчиков.

О том, что недавно купленная квартира оказалась с сюрпризом, Алина Ханова узнала внезапно. К рождению третьего ребёнка семья решила приобрести жилплощадь побольше, вот только вместо ожидаемых удобств получили лишь неожиданные проблемы. Отсутствие газа, горячей воды и страх перед приближающимися осенними холодами.

У нас вообще тут ничего не было. Ни воды, ни газа. Чтобы помыться, умыться, постирать, воду кипятили. Очень неудобно. Алина Ханова, жительница п. Аэропорт

Газ отключили после того, как угарным газом в одной из квартир отравилась целая семья. С ними сейчас все в порядке. А причина – неисправность дымохода.

Некоторые дымоходы были построены с нарушением, а в некоторых стояках всё в идеальном состоянии, хоть сейчас всё подключай. Но ведь нужно звать специалистов, чтобы подключить те, что исправны, а у кого неисправно, нужно приступить к работе и устранять неисправности. Но никто ничего не делает, власти бездействуют. Вот и не знаю, есть ли у нас власти вообще. Владимир Рябчун, житель п. Аэропорт

Газовый котел у каждого свой, а дымоход общий. Поэтому систему приводить в порядок придется усилиями собственников квартир. Статья по ремонту дымоходов не предусмотрена и региональным оператором по капремонту. А чтобы привести их в порядок, нужно было собрать около 12,5 миллионов рублей. Это примерно 65 тысяч с одной квартиры. Для большинства семей эта сумма неподъёмна. И с такой проблемой столкнулись порядка 500 жителей посёлка Аэропорт.

На сегодняшний день если каждая квартира включит по два, по три обогревателя в каждой комнате, да даже по одному обогревателю, то это будет по пять киловатт на одну квартиру, то проводка физически не выдержит. Ладно если автоматы повышибает, а если произойдёт пожар? Геннадий Волынец, председатель ПЖСК

В середине лета газ появился на кухнях, однако колонки до сих пор отключены. Но администрация Кировского района обещает исправить ситуацию в ближайшее время. Работы начнутся уже в этом месяце.

Было проведено обследование специализированной организацией. Было заключение, что были нарушены строительные нормы по кладке вентканалов и дымоходов. И по всем этим пунктам будут проведены работы в этом месяце. всё будет сделано за 45 дней от начала работ. Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы