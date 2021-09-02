Известно, когда завершится ремонт бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе

В республике выполнено более 56 процентов дорожных работ, запланированных на год по федеральной программе. Благодаря обновлению путей удалось снизить смертность при ДТП в Уфе и Стерлитамаке. На сегодняшний день по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют бульвар Хадии Давлетшиной в Уфе. Когда автомобилисты смогут проехать по новому полотну?
Чтобы состыковать друг с другом бордюрные камни, их подравнивают. Трещин и зазоров быть не должно. Бульвар Хадии Давлетшиной отремонтируют на протяженности 1 километр 600 метров. Проезжую часть предстоит расширить, поэтому без надежной техники никак, говорит машинист экскаватора с 30-летним стажем.
В скором времени здесь появится две полосы движения и парковочные места для автомобилей. Асфальтовое покрытие обновят как для автомобилистов, так и на тротуарах для пешеходов. Пока от проспекта Октября до улицы Комсомольской дорога закрыта, однако это не мешает автовладельцам эксплуатировать этот участок.
Бульвар Хадии Давлетшиной ремонтируют по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». От улицы Николая Дмитриева до Заводской работы завершены. Финансирование идет из трех источников: федерального, республиканского и городского
В этом году по нацпроекту запланирован ремонт 242 объектов в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях, а также на дорогах регионального и межмуниципального значения. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики прошел брифинг. Основная тема – реализация проекта в республике. Из федеральной казны на ремонт в этом году было выделено 1,7 миллиардов рублей.
К слову, хорошие дороги – профилактика смертности в ДТП. В городах-участниках федерального проекта показатель снизился – на 40 процентов в Уфе и почти на 20 процентов в Стерлитамаке.