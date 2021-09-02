Известно, когда завершится ремонт бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе

В настоящий момент подрядная организация приступила к участку от проспекта Октября до Комсомольской. Эти работы до конца сентября планируем завершить. И на последнем этапе у нас останется участок от Заводской до Комсомольской. Его планируем выполнить до конца октября.

Константин Паппе, начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы