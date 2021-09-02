Известно, когда завершится ремонт бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе

В республике выполнено более 56 процентов дорожных работ, запланированных на год по федеральной программе. Благодаря обновлению путей удалось снизить смертность при ДТП в Уфе и Стерлитамаке. На сегодняшний день по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют бульвар Хадии Давлетшиной в Уфе. Когда автомобилисты смогут проехать по новому полотну?

Чтобы состыковать друг с другом бордюрные камни, их подравнивают. Трещин и зазоров быть не должно. Бульвар Хадии Давлетшиной отремонтируют на протяженности 1 километр 600 метров. Проезжую часть предстоит расширить, поэтому без надежной техники никак, говорит машинист экскаватора с 30-летним стажем.

Работать удобно, приятно работать, на нем даже девушки работают.

Раиль Шафиков, машинист экскаватора
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В скором времени здесь появится две полосы движения и парковочные места для автомобилей.  Асфальтовое покрытие обновят как для автомобилистов, так и на тротуарах для пешеходов. Пока от проспекта Октября до улицы Комсомольской дорога закрыта, однако это не мешает автовладельцам эксплуатировать этот участок.

Вот этот участок дороги закрыт, мешают, ездят автолюбители. Оставляют машины, бросают. Небольшое неудобство есть, приходится из вызывать. После того, как машины уберут, приступает к работе.

Вадим Исмагилов, прораб участка

Бульвар Хадии Давлетшиной ремонтируют по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  От улицы Николая Дмитриева до Заводской работы завершены. Финансирование идет из трех источников: федерального, республиканского и городского

Уфимская волна

В настоящий момент подрядная организация приступила к участку от проспекта Октября до Комсомольской. Эти работы до конца сентября планируем завершить. И на последнем этапе у нас останется участок от Заводской до Комсомольской. Его планируем выполнить до конца октября.

Константин Паппе, начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

В этом году по нацпроекту запланирован ремонт 242 объектов в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях, а также на дорогах регионального и межмуниципального значения. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики прошел брифинг. Основная тема – реализация проекта в республике. Из федеральной казны на ремонт в этом году было выделено 1,7 миллиардов рублей.

На следующий год в реализации нацпроекта те денежные средства, которые на республику заложены, мы считаем, они недостаточны. Мы в ближайшие месяцы будем работать с органами федеральной власти, чтобы на следующий год финансирование было увеличено.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

К слову, хорошие дороги – профилактика смертности в ДТП. В городах-участниках федерального проекта показатель снизился – на 40 процентов в Уфе и почти на 20 процентов в Стерлитамаке.

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