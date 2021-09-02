Партийные тезисы и набор наблюдателей: как проходит предвыборная агитация в Башкирии

До выборов осталось ровно две недели. Голосование начнется 17 сентября и впервые будет идти 3 дня подряд, чтобы успело как можно большее число людей. Сейчас в штабах по-настоящему жаркая пора. В ход идут все средства, чтобы сагитировать электорат проголосовать именно за себя.

Цвет настроения – бирюзовый. Одна из самых молодых партий всем своим видом дает понять, что на выборы идут «Новые люди». В своем штабе ее члены знакомят избирателей со своей программой. Основной миссией они называют переориентацию государства с заботы о чиновниках на службу гражданам. В этом году оформить документы на выборы в Горсовет партийцам не удалось, а потому все силы участники гонки бросили на борьбу за место в Госдуме.

Большинство налогов, которые собираются в регионе, отправляются в Москву. Мы хотим, чтобы большая часть налогов оставалась в регионе, чтобы он сам мог себя содержать. Кирилл Куликов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»

А вот старички предвыборной гонки – коммунисты – все так же, под плакаты с Лениным и Сталиным, обещают возродить и преобразить страну. Свою программу они изложили в виде тезисов «Десять шагов к власти народа». Пока в штабах печатаются агитационные листовки и газеты, кандидаты активно проводят встречи с электоратом – нередко во дворах жилых домов. Попутно готовят наблюдателей, которых в этом году будет больше обычного.

Рассчитываем по два наблюдателя на каждый участок. Внимание сосредоточим на крупных городах. Призываем всех неравнодушных помочь нам организовать контроль над выборным процессом, обращаться в наши штабы, записываться наблюдателем. Мы регулярно проводим обучение и рассчитываем на вашу помощь. Александр Ющенко, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Бесспорно, одна из самых крупных рекламных кампаний у единороссов. В этом году партия власти развесила по республике 300 агитационных баннеров, половина из которых – в Уфе. По словам кандидатов, избиратели сами стали соавторами их программы. Многие тезисы были взяты за основу после встреч с населением на местах. Ну а партия берет на себя политическое и моральное обязательство добиться реализации заявленных планов.

Сейчас идет период агитации, которая предполагает как личные встречи с людьми, так и использование СМИ. Мы доносим свои партийные тезисы. На встречах мы получаем обратную связь, которая нужна нам, чтобы принимать выверенные решения на законодательном уровне. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан