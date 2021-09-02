Партийные тезисы и набор наблюдателей: как проходит предвыборная агитация в Башкирии

До выборов осталось ровно две недели. Голосование начнется 17 сентября и впервые будет идти 3 дня подряд, чтобы успело как можно большее число людей. Сейчас в штабах по-настоящему жаркая пора. В ход идут все средства, чтобы сагитировать электорат проголосовать именно за себя.
Цвет настроения – бирюзовый. Одна из самых молодых партий всем своим видом дает понять, что на выборы идут «Новые люди». В своем штабе ее члены знакомят избирателей со своей программой. Основной миссией они называют переориентацию государства с заботы о чиновниках на службу гражданам. В этом году оформить документы на выборы в Горсовет партийцам не удалось, а потому все силы участники гонки бросили на борьбу за место в Госдуме.
А вот старички предвыборной гонки – коммунисты – все так же, под плакаты с Лениным и Сталиным, обещают возродить и преобразить страну. Свою программу они изложили в виде тезисов «Десять шагов к власти народа». Пока в штабах печатаются агитационные листовки и газеты, кандидаты активно проводят встречи с электоратом – нередко во дворах жилых домов. Попутно готовят наблюдателей, которых в этом году будет больше обычного.
Бесспорно, одна из самых крупных рекламных кампаний у единороссов. В этом году партия власти развесила по республике 300 агитационных баннеров, половина из которых – в Уфе. По словам кандидатов, избиратели сами стали соавторами их программы. Многие тезисы были взяты за основу после встреч с населением на местах. Ну а партия берет на себя политическое и моральное обязательство добиться реализации заявленных планов.
До выборов осталось ровно две недели. Каждая из партий активно привлекает новых избирателей на свою сторону. Борьба в буквальном смысле идет за каждого. Но самое главное, говорят в штабах, чтобы проголосовать пришло как можно большее число людей. В этом случае будет меньше возможности фальсифицировать выборы, ну а честное голосование определит вектор развития страны на последующие несколько лет.