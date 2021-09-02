Учителя Богдана Мозгового рассказали о школьных годах паралимпийского чемпиона

С четырех с половиной лет он пошел на плавание в качестве реабилитации. Мы его отдали в секцию, чтобы он при деле, не ходил по улицам, не бездельничал, и чтобы ему ничего плохого не лезло в голову, чтобы он был уверенным в себе.

Раиса Низамова, мама Богдана Мозгового