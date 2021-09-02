Учителя Богдана Мозгового рассказали о школьных годах паралимпийского чемпиона

Какие оценки в школе получал паралимпийский чемпион? Уфимец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшим на дистанции 100 метров на спине. Мы побывали в школе, где учился чемпион.

Обычная общеобразовательная школа №18 в Зеленой роще, именно здесь рос и учился будущий чемпион Паралимпиады Богдан Мозговой. Помимо спортивных достижений, мальчик был очень воспитанным и выделялся настоящими человеческими качествами.

Богдан всегда был за правду. Он не мог пройти мимо, если обижают слабых или девочек. Он говорил: «Ну как? Это же неправильно. Как я могу пройти мимо?» Он всегда был лидером в классе.

Любовь Галеева, классный руководитель Богдана Мозгового
Фото №1 - Учителя Богдана Мозгового рассказали о школьных годах паралимпийского чемпиона

Руководство школы не скрывает гордости за своего спортсмена. Несмотря на частые пропуски занятий из-за соревнований, учился Богдан всегда хорошо, а больше всего ему нравились гуманитарные предметы.

Я сама учила Богдана химии. Без прикрас могу сказать, что это человек с высокой познавательной активностью. На уроках он всегда был активен, очень внимательно слушал и отвечал.

Альмира Попова, и.о. директора школы №18

Ранее из стен восемнадцатой школы вышел чемпион мира по скалолазанию Евгений Вайцеховский. В образовательном учреждении уже всерьез задумываются над созданием специального стенда для спортивных чемпионов. Плавать Богдан начал гораздо раньше, чем пошел в школу. Занятия спортом помогали ему легче адаптироваться в любом коллективе.

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С четырех с половиной лет он пошел на плавание в качестве реабилитации. Мы его отдали в секцию, чтобы он при деле, не ходил по улицам, не бездельничал, и чтобы ему ничего плохого не лезло в голову, чтобы он был уверенным в себе.

Раиса Низамова, мама Богдана Мозгового

Паралимпиада в Токио продолжается. В пятницу у Богдана Мозгового будет шанс завоевать еще одну медаль. Он в составе команды поборется за победу в комбинированной эстафете.

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