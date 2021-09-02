Учителя Богдана Мозгового рассказали о школьных годах паралимпийского чемпиона

Какие оценки в школе получал паралимпийский чемпион? Уфимец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшим на дистанции 100 метров на спине. Мы побывали в школе, где учился чемпион.
Обычная общеобразовательная школа №18 в Зеленой роще, именно здесь рос и учился будущий чемпион Паралимпиады Богдан Мозговой. Помимо спортивных достижений, мальчик был очень воспитанным и выделялся настоящими человеческими качествами.
Руководство школы не скрывает гордости за своего спортсмена. Несмотря на частые пропуски занятий из-за соревнований, учился Богдан всегда хорошо, а больше всего ему нравились гуманитарные предметы.
Ранее из стен восемнадцатой школы вышел чемпион мира по скалолазанию Евгений Вайцеховский. В образовательном учреждении уже всерьез задумываются над созданием специального стенда для спортивных чемпионов. Плавать Богдан начал гораздо раньше, чем пошел в школу. Занятия спортом помогали ему легче адаптироваться в любом коллективе.
Паралимпиада в Токио продолжается. В пятницу у Богдана Мозгового будет шанс завоевать еще одну медаль. Он в составе команды поборется за победу в комбинированной эстафете.