ГК «Первый Трест» предлагает жителям Башкирии воспользоваться услугой trade-in

Улучшить жилищные условия и стать владельцем квартиры мечты. Самый простой способ решить этот вопрос – воспользоваться услугой trade-in от застройщика.
Обменять старую квартиру на новую в престижном районе – мечта многих, и практически каждый использует для этого деньги, полученные с реализации вторичного жилья. Но как это сделать быстро и выгодно? Группа компаний «Первый Трест» предлагает воспользоваться услугой trade-in. Полное сопровождение процесса купли-продажи специалистами гарантирует безопасность и чистоту сделки. Компания берёт на себя все заботы клиента: по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Эта услуга для клиентов группы компаний «Первый Трест» предоставляется бесплатно.
Trade-in от ГК «Первый Трест» дает дополнительную скидку 2% на покупку новой квартиры. Такие преференции делают эту услугу выгодной вдвойне, что позволяет либо снизить стоимость доплаты за новую недвижимость, либо взять квартиру большей площадью, чем планировали изначально. На реализацию также принимаются загородные дома в радиусе 30 км от города и квартиры с обременением, в том числе и те, одним из собственников которых является несовершеннолетний.
Услуга trade-in от ГК «Первый Трест» поможет сэкономить не только время и деньги, но и приблизит мечту о собственной квартире в уютном микрорайоне столицы республики. На сегодняшний день Группа компаний «Первый Трест» предлагает большой выбор недвижимости в современных жилых комплексах Grand&Grand, «Новатор» и «Уфимский Кремль». Покупая квартиру месте с услугой trade-in, можно также воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или ипотекой, в том числе и программами с государственным субсидированием.