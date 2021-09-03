ГК «Первый Трест» предлагает жителям Башкирии воспользоваться услугой trade-in

Улучшить жилищные условия и стать владельцем квартиры мечты. Самый простой способ решить этот вопрос – воспользоваться услугой trade-in от застройщика.

Обменять старую квартиру на новую в престижном районе – мечта многих, и практически каждый использует для этого деньги, полученные с реализации вторичного жилья. Но как это сделать быстро и выгодно? Группа компаний «Первый Трест» предлагает воспользоваться услугой trade-in. Полное сопровождение процесса купли-продажи специалистами гарантирует безопасность и чистоту сделки. Компания берёт на себя все заботы клиента: по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Эта услуга для клиентов группы компаний «Первый Трест» предоставляется бесплатно.

Я давно хотела поменять свою квартиру на новую. Воспользовавшись услугой trade-in от ГК «Первый Трест», осталась довольна. Скоро буду праздновать новоселье. Ирина Васильева, покупатель

Trade-in от ГК «Первый Трест» дает дополнительную скидку 2% на покупку новой квартиры. Такие преференции делают эту услугу выгодной вдвойне, что позволяет либо снизить стоимость доплаты за новую недвижимость, либо взять квартиру большей площадью, чем планировали изначально. На реализацию также принимаются загородные дома в радиусе 30 км от города и квартиры с обременением, в том числе и те, одним из собственников которых является несовершеннолетний.

Наши специалисты сопровождают всю сделку и помогают в подготовке пакета документов для органов опеки. У нас есть запись по районам, что сокращает время на получение разрешения на продажу квартиры, собственником которой является несовершеннолетний, а благодаря актуальным спискам документов по каждому району вы сможете сдать полный пакет документов с первого раза. Жанна Потемкина, менеджер отдела trade-in