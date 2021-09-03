Жителей Башкирии предупреждают о штормовом ветре до 26 м/с

МЧС Башкирии опубликовало экстренное предупреждение. Сегодня, 3 сентября, погода в республике может неприятно порадовать.

Днём и вечером прогнозируются штормовые порывы ветра до 26 м/с. По шкале Бофорта, скорость ветра 21-24 м/с считается «сильной бурей». При такой погоде существует опасность повреждения лёгких построек. А при ветре 24-28 м/с вырываются с корнем деревья, повреждаются постройки, срываются крыши, гнутся трубы.