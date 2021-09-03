В Уфе завершается строительство социальной многоэтажки

В Уфе завершается возведение социальной многоэтажки. Один подъезд в доме предусмотрен для переселения людей из аварийного жилья. Сейчас в 17-этажной высотке идут отделочные и электромонтажные работы, подводятся инженерные сети. Параллельно обустраивается теплотрасса.

Ежедневно на объекте работают более 80 человек. Секции А и Б застройщик планирует сдать уже в конце этого года, а в начале следующего начнется заселение.

Мы провели работу по укреплению грунта, только после этого начали производить работы по забивке свай. Гузель Валиева, инженер по надзору за строительством Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан

В данный дом переселение будет идти по республиканской адресной инвестиционной программе и федеральной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Более 160 человек переедут в 62 новые благоустроенные квартиры.