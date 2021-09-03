В Уфе завершается строительство социальной многоэтажки

В Уфе завершается возведение социальной многоэтажки. Один подъезд в доме предусмотрен для переселения людей из аварийного жилья. Сейчас в 17-этажной высотке идут отделочные и электромонтажные работы, подводятся инженерные сети. Параллельно обустраивается теплотрасса.

Ежедневно на объекте работают более 80 человек. Секции А и Б застройщик планирует сдать уже в конце этого года, а в начале следующего начнется заселение.

Мы провели работу по укреплению грунта, только после этого начали производить работы по забивке свай.

Гузель Валиева, инженер по надзору за строительством Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан

В данный дом переселение будет идти по республиканской адресной инвестиционной программе и федеральной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Более 160 человек переедут в 62 новые благоустроенные квартиры.

Фото №1 - В Уфе завершается строительство социальной многоэтажки

В данный дом будут переселены жильцы 26 жилых помещений из пяти аварийных домов общей площадью 1160 кв метров. Это более 30 семей. Также в данный дом планируется переселение жильцов 36 помещений из аварийного жилого дома по улице Маршала Жукова.

Евгений Белов, начальник отдела формирования программ Центра мониторинга аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии