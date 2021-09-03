В Уфе завершается строительство социальной многоэтажки

В Уфе завершается возведение социальной многоэтажки. Один подъезд в доме предусмотрен для переселения людей из аварийного жилья. Сейчас в 17-этажной высотке идут отделочные и электромонтажные работы, подводятся инженерные сети. Параллельно обустраивается теплотрасса.
Ежедневно на объекте работают более 80 человек. Секции А и Б застройщик планирует сдать уже в конце этого года, а в начале следующего начнется заселение.
В данный дом переселение будет идти по республиканской адресной инвестиционной программе и федеральной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Более 160 человек переедут в 62 новые благоустроенные квартиры.