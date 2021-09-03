Глава Башкирии заявил о локализации всех природных пожаров

В социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал благодарность всем, кто боролся и продолжает бороться с лесными пожарами.

Угроза возгорания ещё сохраняется в Белорецком и Абзелиловском районах. Однако очаги возгорания локализованы, перехода огня на населенные пункты не допущено.

Не только профессиональные пожарные боролись с огнем. Более 4 тысяч волонтёров сражались со стихией. Экстренные службы уже готовятся к следующему пожароопасному сезону. Так, например, запланированы испытания вертолёта Ка-32, который приспособлен для тушения огня в сложных условиях.