Жителям Уфы предложили платить за тепло «авансом»

Компания предлагает заранее вносить оплату за отопление для снижения финансовой нагрузки осенью и зимой. В квитанции появится графа «Отопление», на свой лицевой счёт можно вносить аванс начиная с сентября. За счёт «переплаты» у собственника уменьшится финансовая нагрузка в отопительный сезон.