Радий Хабиров поблагодарил участников тушения лесных пожаров

В Хайбуллинском районе наградили спасателей, лесников и волонтеров, которые помогали в ликвидации природных пожаров. Слова благодарности им выразил и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров.

Он отметил, что, объединив усилия, удалось сохранить населенные пункты и локализовать очаги возгорания. Огненная стихия бушевала в муниципалитете с начала августа.

Среди награжденных была и Разиля Ямалетдинова. Женщина предоставила свой двор под штаб огнеборцев и организовала круглосуточный пункт питания для спасателей и волонтеров. Местная жительница призналась, что изначально рассчитывала, что к ней обратятся не более 10-15 человек. Однако во время тушения лесных пожаров она приютила более 100 спасателей и добровольцев.