В Уфе пациентов больницы кормили фальсифицированным маслом

В городскую больницу №13 в Уфе поставили фальсифицированные продукты. В частности, эксперты выявили некачественное сливочное масло.

В больницу поставлялось «Масло сливочное. Крестьянское» с жирностью 72,5% из Санкт-Петербурга. Специалисты Россельхознадзора взяли на исследование образцы проб из партии общим весом 100 кг.

Лабораторные исследования показали, что в масле существенно превышено содержание жирных кислот: пальмитиновая – 37,2%, олеиновая – 41,5%, линолевая – 14,3%. Также в образцах не выявлена масляная, каприновая и каприловая жирные кислоты, присущие для молочных жиров.