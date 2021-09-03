В Башкирии прошел чемпионат по дельтапланеризму

В Абзелиловском районе завершился дельтапланерный чемпионат Башкортостана. Старты участников проводились с горы Биягода, высота которой от подножия составляет 300 м.

В соревнованиях приняли участие пилоты из Уфы, поселка Чишмы, Баймака, поселка Ишкулово. Также на турнир приехали гости из Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска. Спортсмены соревновались в мастерстве преодоления расстояний по заданному маршруту, используя только восходящие потоки.