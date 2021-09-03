В Башкирии за сутки выявили 304 новых случая заражения коронавирусом

Между тем в России разработали «антидот» от коронавируса. Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало препарат для лечения ковида, действующий более чем в 99% случаев. Антидот этиотропный, то есть направленный непосредственно на причину заболевания. Отметим, что на данный момент врачи лечат только последствия, которые вызывает коронавирус. ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования. Если эффективность лекарства подтвердят, это будет первый противокоронавирусный препарат, не имеющий аналогов в мире.