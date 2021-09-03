В Башкирии супругов-пьяниц лишили родительских прав

В селе Алькино многодетную пару лишил родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Салаватского межрайонного суда.

Было установлено, что супруги совсем не занимаются воспитанием детей, не поддерживают хозяйство, ведут аморальный и разгульный образ жизни, постоянно злоупотребляют спиртными напитками.

Старшие дети обвиняемых подтвердили наблюдение органов опеки. Они поддержали иск в отношении своих родителей. Ранее супруги уже привлекались к административной отвественности за неисполнение родительских обязанностей.