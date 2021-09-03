В Уфе открылась художественная выставка «Мир образов»

В Национальном музее республики открылась выставка «Мир образов». В одном зале представлены картины художника Михаила Гладких. Это пейзажи и портреты, но большая часть – сюжетные символистические композиции.
В них множество отсылок к классической живописи, произведениям литературы и искусства. Часто персонажи из одной картины переходят в другую, создавая таким образом единую вселенную.
Также свои работы – кукол – представила и супруга Михаила Светлана Гладких. В образах которых также есть отсылки к различным произведениям искусства. Во втором зале представлены полотна начинающих художников. Графика, живопись и акварель. Всего экспозиция насчитывает более 80 работ. Некоторые выставляются впервые