Танцор из Башкирии выступит на шоу «Новые танцы»

Дело в том, что проект стал для меня четвёртым за последние полгода. И физически, и морально было очень сложно. К тому же я переехал из Уфы в Санкт-Петербург, и переезд на мне тоже сказался. Тем не менее я просто не мог такое пропустить. Я буду выступать с номером в стиле паппинг. Автор хореографии – я сам, впрочем, как и всегда. В общем, будет стиль.

Роберт Амиров