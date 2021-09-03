Танцор из Башкирии выступит на шоу «Новые танцы»

Роберт Амиров из Башкирии покажет свои таланты в танцевальном шоу на ТНТ «Новые танцы». Парень уже четвёртый раз пробует себя в подобных конкурсах.
Сам Роберт отмечает, что морально и физически шоу для него тяжёлое. Однако он намерен показать все свои способности, таланты и поделиться идеями.
Проект представляет собой турнир на выбывание в четырёх категориях: соло, дети, дуэты, команды. От каждого направления в финал выйдет лишь один участник. Финалисты разделят между собой 10 млн рублей призового фонда.
Фото: пресс-служба ТНТ.