Танцор из Башкирии выступит на шоу «Новые танцы»

Роберт Амиров из Башкирии покажет свои таланты в танцевальном шоу на ТНТ «Новые танцы». Парень уже четвёртый раз пробует себя в подобных конкурсах.

Фото №1 - Танцор из Башкирии выступит на шоу «Новые танцы»

Сам Роберт отмечает, что морально и физически шоу для него тяжёлое. Однако он намерен показать все свои способности, таланты и поделиться идеями.

Дело в том, что проект стал для меня четвёртым за последние полгода. И физически, и морально было очень сложно. К тому же я переехал из Уфы в Санкт-Петербург, и переезд на мне тоже сказался. Тем не менее я просто не мог такое пропустить. Я буду выступать с номером в стиле паппинг. Автор хореографии – я сам, впрочем, как и всегда. В общем, будет стиль.

Роберт Амиров 

Проект представляет собой турнир на выбывание в четырёх категориях: соло, дети, дуэты, команды. От каждого направления в финал выйдет лишь один участник. Финалисты разделят между собой 10 млн рублей призового фонда.

Фото: пресс-служба ТНТ.

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