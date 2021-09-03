В Уфе бывший налоговый инспектор похитил 130 млн рублей

В Уфе осудили бывшего налогового инспектора. 48-летнего мужчину обвинили в хищении у предпринимателя крупной суммы.

Ещё в 2013 году экс-налоговик познакомился с предпринимателем, которого заверил, что благодаря связям с руководителями компаний-застройщиков может помочь приобрести недвижимость по заниженной стоимости.

Коммерсант решил не отказываться от возможности заработать. Мужчины заключили между собой договоры займа, и предприниматель передал обвиняемому 131 млн рублей. Однако налоговый служащий просто потратил деньги по своему усмотрению.