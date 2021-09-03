В Башкирии многодетную мать задержали за распространение наркотиков

В Салавате была задержана 32-летняя женщина. Её обвиняют в распространении наркотических веществ.
У женщины было обнаружено и изъято несколько бумажных свёртков с неопределенном веществом. Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что в свёртках синтетические наркотики. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Оказалось, задержанная горожанка – мать троих маленьких детей. Также она сама является активным наркопотребителем. Органы опеки подключились к расследованию – скорее всего детей передадут под опеку родственницы.
Фото: МВД по РБ.