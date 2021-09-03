В Башкирии назвали продукты, которые подорожали больше всего

Специалисты Башстата подвели итоги еженедельного мониторинга цен на продукты в супермаркетах республики.
Больше всего в цене выросли свежие огурцы (5,6%). Килограмм этого овоща в среднем по республике можно приобрести за 48 рублей. Также подорожали фруктово-ягодные консервы (2,9%), шоколадные конфеты (2,7%), сыры (1,9%) и печенье (1,8%).
Незначительно подорожали все виды колбас, вермишель, свинина, мороженая рыба, сливочное масло, мясные консервы для детского питания, хлеб из пшеничной муки, рис и макароны.
А вот дешевле стала морковь, которая дорожала на протяжении нескольких месяцев (5,1%). Килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 40 рублей. Также подешевели картофель (3,4%), яйца (2,9%), свежая капуста (2,6%).
Незначительно стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, репчатый лук, сметана, молоко, черный чай, помидоры, соль, куры, сосиски, сардельки, яблоки, мука, овощные консервы для детского питания и подсолнечное масло.