В Башкирии назвали продукты, которые подорожали больше всего

Больше всего в цене выросли свежие огурцы (5,6%). Килограмм этого овоща в среднем по республике можно приобрести за 48 рублей. Также подорожали фруктово-ягодные консервы (2,9%), шоколадные конфеты (2,7%), сыры (1,9%) и печенье (1,8%).