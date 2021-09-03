В Башкирии почтили память жертв трагедии в Беслане

В Республиканском музее Боевой Славы прошла акция «Бессмертные журавлики». На церемонии присутствовали участники спец- и контртеррористических операций, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также ветераны Управления ФСБ и МЧС по республике.

Школьникам рассказали о том, как избежать несчастных случаев и не стать жертвой терроризма. Как символ памяти о погибших в Беслане зажгли свечи и представили инсталляцию «Бессмертные журавлики». В трагедии, произошедшей 17 лет назад, погибло 334 человека.