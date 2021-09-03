В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «Семь лет войны и мира»

«Семь лет войны и мира». Выставка с таким названием открылась в Национальном музее Башкортостана. Это часть большого проекта «Донбасс Героический». Организаторами выступили Межрегиональная общественная организация «Союз землячеств Луганщины» совместно с Луганским информационным центром в рамках инициатив Интеграционного комитета «Россия-Донбасс».  

Фотопроект останется в республике. Его провезут по городам, чтобы охватить как можно больше зрителей. Снимки отражают судьбы людей, которые в 2014 году стали на защиту своей Родины, отражают мирную жизнь и быт луганчан, а также мероприятия, состоявшиеся на территории Луганской Народной Республики. ЛНР и Башкортостан имеют общую историю – на их территории в братской могиле захоронен Герой России, комдив Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов, память о котором житель ЛНР берегут.

Фото №1 - В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «Семь лет войны и мира»

Эта общая наша история заставила нас обратиться к Башкортостану с тем, чтобы возобновить нашу общую работу над сохранением той памяти о Великой Отечественной войне и ее героях, которая должна лежать в основе мира на наших землях.

Владислав Дейнего, министр иностранных дел Луганской народной республики

Эта выставка демонстрирует две стороны: с одной стороны это печаль и боль, которую принесла эта война. С другой – это наша победа. Победа свободно говорить на своем родном языке, свобода чтить свое прошлое, гордиться победой в Великой Отечественной войне.

Олег Акимов, председатель правления межрегиональной общественной организации Союз землячеств Луганщины
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