В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «Семь лет войны и мира»

«Семь лет войны и мира». Выставка с таким названием открылась в Национальном музее Башкортостана. Это часть большого проекта «Донбасс Героический». Организаторами выступили Межрегиональная общественная организация «Союз землячеств Луганщины» совместно с Луганским информационным центром в рамках инициатив Интеграционного комитета «Россия-Донбасс».

Фотопроект останется в республике. Его провезут по городам, чтобы охватить как можно больше зрителей. Снимки отражают судьбы людей, которые в 2014 году стали на защиту своей Родины, отражают мирную жизнь и быт луганчан, а также мероприятия, состоявшиеся на территории Луганской Народной Республики. ЛНР и Башкортостан имеют общую историю – на их территории в братской могиле захоронен Герой России, комдив Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов, память о котором житель ЛНР берегут.